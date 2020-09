PSG : Un départ se négocie, personne ne l’a vu venir

Dans : PSG.

Il y a quatre ans, le Paris Saint-Germain signait un gros chèque de 25 ME au Real Madrid pour le transfert de Jesé Rodriguez.

A ce jour, le transfert de l’attaquant madrilène au PSG demeure l’un des plus gros bides de l’histoire récente de la Ligue 1. Et pour cause, Jesé Rodriguez a enchaîné les prêts à Stoke City, au Bétis Séville ou encore au Sporting Portugal depuis le début de son aventure parisienne et à chaque fois, les clubs l’ayant accueilli n’ont pas souhaité poursuivre l’aventure au bout d’un an. En fin de contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2021, Jesé Rodriguez a profité des absences de Neymar, Mbappé, Icardi ou encore Di Maria afin de disputer quelques minutes sur la pelouse du RC Lens en tout début de saison.

Apparu totalement hors de forme, Jesé Rodriguez ne figure évidemment pas dans les petits papiers de Thomas Tuchel pour la saison à venir. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale s’active pour trouver une porte de sortie à son attaquant de 27 ans sous la forme d’un transfert sec et définitif. Mais à un an de la fin du contrat de Jesé, aucun club n’est enclin à payer ne serait-ce qu’un centime afin de l’accueillir. C’est ainsi que selon les informations de Desportes Cuatro, l’entourage de Jesé Rodriguez fait le nécessaire afin de résilier le contrat le liant aux Rouge-et-Bleu. Les deux parties négocient actuellement un accord financier susceptible de convaincre tout le monde. Pour l’heure, les discussions sont en cours et n’ont pas encore abouti sur un accord. Si la situation venait à se décanter dans les jours à venir, alors Jesé Rodriguez pourrait rebondir en Arabie Saoudite ou aux Etats-Unis, où il dispose de plusieurs touches…