PSG : Jesé en 9 face au RC Lens ? Le come-back à point nommé

Dans : PSG.

Le flou est total au PSG après la découverte de trois cas positifs au Covid-19 et alors que la reprise de l’entraînement a été repoussée.

La journée de jeudi sera consacrée à des tests de dépistage afin de s’assurer qu’hormis Leandro Paredes, Angel Di Maria et Neymar, aucun autre joueur n’a été infecté par le Covid-19 durant les jours de repos accordés par Leonardo après le Final 8 de la Ligue des Champions. La crainte de découvrir de nouveaux cas est réelle, Ander Herrera ou encore Marquinhos et Keylor Navas ayant été identifiés comme des cas contacts des joueurs infectés. Quoi qu’il en soit, le PSG prépare son retour à l’entraînement dans une ambiance très particulière, alors que la tension est montée d’un cran entre Leonardo et Thomas Tuchel en interne.

Dans les jours à venir, d’autres cas de Covid pourraient être détectés au sein de l’effectif professionnel. Thomas Tuchel ne dira donc pas non à un renfort supplémentaire, notamment dans le secteur offensif. Cela tombe bien, le Paris Saint-Germain a officiellement enregistré ce jeudi le retour d’un certain Jesé Rodriguez, libéré de son prêt peu concluant au Sporting Portugal durant la saison 2019-2020. Via son compte Instagram, l’ancien attaquant du Real Madrid a confirmé son retour dans la capitale française, ce qui signifie certainement qu’il sera présent à la reprise de l’entraînement vendredi. Bien que considéré comme l’un des pires flops de l’ère QSI au Paris Saint-Germain, l’Espagnol ne sera pas de trop en cette période délicate d’un point de vue sanitaire et alors que le mercato n'avance guère à Paris. Pour rappel, Edinson Cavani et Eric-Maxim Choupo-Moting n’ont toujours pas été remplacés numériquement, et Kylian Mbappé sera cette semaine avec l'équipe de France, tandis que Mauro Icardi est toujours suspecté d'être contaminé. Alors, Jesé en pointe contre le RC Lens ? Peu de chances, mais Thomas Tuchel a quand même de sacrés problèmes offensifs pour les jours à venir.