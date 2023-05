PSG : Un départ pour Verratti, ça commence à le gonfler

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG va empocher dans les prochains jours le 11e sacre de son histoire en Ligue 1. Ensuite, le club de la capitale pourra se pencher sur son mercato estival.

Le prochain mercato estival du PSG sera des plus bouillants. Les futurs champions de France ne manquent pas de chantiers à régler. Surtout qu'une petite révolution pourrait avoir lieu. Il se dit que Leo Messi partira, tout comme Neymar, Presnel Kimpembe ou encore... Marco Verratti. Un scénario encore difficile à croire. Surtout que l'Italien avait récemment prolongé son contrat au PSG. Problème, la saison écoulée est mauvaise pour Verratti, qui s'est en plus de ça fait récemment insulter par des Ultras du club de la capitale. Selon une partie de la presse, Paris veut se débarrasser de Marco Verratti et le sentiment est réciproque. Mais voilà, ce dimanche à Auxerre, le champion d'Europe transalpin a fait une mise au point, indiquant à un journaliste qu'il écrivait beaucoup de « conneries ».

Verratti encore loin d'être parti du PSG

Personne ne sait vraiment de quoi parlait Verratti mais pour Laurent Perrin du Parisien, il y a peut-être une explication. Le journaliste a en effet indiqué pour France Bleu Paris : « Je pense que ce qu'il le gonfle, c'est les rumeurs qui l'annoncent qu'il se verrait bien partir ». De quoi jeter un froid sur un possible départ de Verratti l'été prochain. Encore sous contrat jusqu'en 2026, le milieu de terrain italien est très attaché au PSG et à la ville de Paris, qu'il a rejoint en 2012 tout de même. Les rumeurs le concernant ne sont pas prêtes de s'arrêter, alors qu'on évoque un intérêt du Real Madrid pour le récupérer en cas de départ. Pas une destination que privilégient les champions de France au vu des rapports conflictuels entre les deux clubs sur le marché des transferts suite au dossier Kylian Mbappé.