PSG : Un départ de Verratti, la bombe est lâchée !

Dans : PSG.

Au club depuis huit ans, Marco Verratti est sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’au mois de juin 2024.

A priori, un départ n’est pas à l’ordre du jour pour l’international italien de 28 ans. Par le passé, le nom du natif de Pescara a été évoqué à Barcelone ou encore au Real Madrid. Mais ces deux dernières années, les rumeurs se sont calmées autour de Marco Verratti, lequel a toujours fait savoir qu’il était très bien au Paris Saint-Germain et qu’il ne ressentait pas le besoin de quitter la France. La donne pourrait-elle s’inverser dans les semaines et les mois à venir ? Rien n’est impossible selon le spécialiste du mercato italien, Antonio Rombola. Dans une interview accordée à Ilsussidiario, un départ de Marco Verratti est évoqué et la Juventus Turin semble être une destination probable.

« Verratti peut-il quitter le PSG ? Oui, il y a des chances qu’il quitte Paris. C’est un joueur qui résoudrait de nombreux problèmes dans une équipe comme la Juventus Turin. Il serait le milieu de terrain parfait pour Andrea Pirlo. En revanche, il est clair qu’un départ en janvier est impossible. Tout est envisageable pour le mercato estival de 2021. Un transfert à l’Inter Milan ? Non, je ne pense pas car l’Inter Milan a déjà Barella, qui a un style de jeu similaire à celui de Verratti. L’intérêt de Barcelone est également à surveiller » a lancé le spécialiste du mercato italien, dont les propos risquent de faire l’effet d’une bombe en Série A, où il suffit de pas grand-chose pour que les Tifosis s’enflamment, notamment lorsqu’il est question de mercato. Reste maintenant à voir si, après s’être attaché les services d’Adrien Rabiot, la Juventus Turin jettera son dévolu sur Marco Verratti lors du prochain mercato estival. Et surtout si le PSG laissera partir celui qui est souvent considéré comme le chouchou de Nasser Al-Khelaifi.