PSG : Verratti à la Juventus, un incroyable échange ?

Dans : PSG.

Et si Marco Verratti rejoignait la Juventus lors de ce mercato estival 2020 ? Le milieu italien du PSG pourrait faire l'objet d'un échange entre Paris et la Vieille Dame.

Arrivé au Paris Saint-Germain le 18 juillet 2012 dans l’ombre de Zlatan Ibrahimovic, qui le même jour signait aussi au PSG, Marco Verratti a fait sa place dans la capitale. Lié avec Paris jusqu’en 2024, après plusieurs prolongations juteuses sur le plan salarial, le milieu de terrain italien de 27 ans est devenu un cadre et un chouchou des supporters, même si parfois il a été attaqué sur une hygiène de vie pas toujours au top. Mais en attendant, Marco Verratti est l’objet ce lundi d’une grosse rumeur en provenance de Turin. Tuttosport affirme en effet que la Juventus est prête à proposer une opération à Leonardo afin de réaliser un échange lors du mercato à venir. Pour cela, le quotidien sportif piémontais avance une première théorie, à savoir que Massimiliano Allegri va remplacer Thomas Tuchel sur le banc du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Et l’entraîneur italien, qui a quitté la Juventus l’an dernier, ferait de Miralem Pjanic une de ses priorités avec l’accord du directeur sportif brésilien du PSG, lequel apprécie le joueur de la Juventus. Pour céder l’ancien lyonnais, Andrea Agnelli souhaite que Marco Verratti rejoigne en échange la Juventus, ce qui serait évidemment une énorme opération pour la Vieille Dame. Souvent cité très proche du FC Barcelone, Miralem Pjanic ne serait pas du tout opposé à l'idée de retrouver Massimiliano Allegri à Paris, d'autant plus qu'il connaît bien la Ligue 1. Reste quand même que Marco Verratti est un joueur symbole pour Nasser Al-Khelaifi, le président du Paris Saint-Germain ayant toujours apprécié Petit Hibou, ce dernier ayant toujours obtenu ce qu'il voulait de NAK. L'heure est peut-être venue de tourner la page, mais on voit mal un simple échange marquer le point final de la carrière parisienne de Marco Verratti.