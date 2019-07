PSG : Un deal du Barça pour Neymar encore balayé par Paris

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Faire revenir Neymar en déboursant le moins d'argent possible, telle semble être la position du FC Barcelone lors de ce mercato.

Il est vrai que le Barça a déjà souffert pour payer les 120ME de la clause libératoire d'Antoine Griezmann, alors on voit mal comment le club catalan pourrait s'offrir la star brésilienne du PSG pour une somme colossale. Cependant, selon Duncan Castles, les dirigeants barcelonais auraient encore une fois formulé une offre incluant des joueurs, mais cette dernière a déjà été refusée par Nasser A-Khelaifi, qui veut lui que le Barça lâche un maximum d'argent dans cette opération.

Le journaliste anglais, spécialiste du mercato espagnol, affirme que le FC Barcelone a donc ajouté Ivan Rakitic à sa proposition, mais le Paris Saint-Germain a balayé d'un revers de la main cette offre. Et cela tombe bien, car le joueur, déjà cité du côté de Manchester United, n'est pas non plus décidé à quitter le Barça lors du mercato. Dans son podcast, Duncan Castles précise que le club espagnol est prêt à mettre jusqu'à 70ME en cash pour rapatrier Neymar du PSG, mais que pour l'instant, aucune solution n'est trouvée. De même, du côté du joueur brésilien on commence à sérieusement s'interroger sur la motivation du FC Barcelone à le faire venir lors de ce mercato.