PSG : Un coup en douce au mercato, le Barça soupçonne Paris

Très actif à la fin du mercato estival, le Paris Saint-Germain aurait envisagé la venue du milieu espagnol Riqui Puig. Un intérêt dont le FC Barcelone n’a pas entendu parler.

Malgré les tensions de ces dernières années, notamment sur les cas Marco Verratti et Neymar, les dirigeants du Paris Saint-Germain et du FC Barcelone sont encore capables de s’asseoir à la même table pour discuter. La preuve, les deux formations sont rapidement parvenues à un accord pour l’arrivée de Rafinha dans la capitale française. Et auraient pu entamer de nouvelles négociations pour un autre Barcelonais. En effet, Sky Sports révélait il y a quelques jours que le champion de France appréciait le profil de Riqui Puig (21 ans). Le quotidien catalan Mundo Deportivo a donc tenté de vérifier l’information auprès du Barça.

Résultat, nos confrères assurent que la direction n’a jamais eu aucun contact avec celle du Paris Saint-Germain au sujet du milieu relayeur. En revanche, le club dirigé par Josep Maria Bartomeu précise qu’il ignore si les Parisiens ont contacté le joueur. Un intérêt du finaliste de la Ligue des Champions n’étonnerait pas les Blaugrana, conscients de la qualité de leur joyau et de sa situation. Rappelons que Riqui Puig, considéré comme un futur crack à Barcelone et très apprécié par les supporters, a pris un coup sur la tête cet été lorsque le nouvel entraîneur Ronald Koeman lui a conseillé de partir en prêt pour obtenir du temps de jeu. Cela ne l’a pas empêché de rester afin de réaliser son rêve, à savoir percer au sein de son club formateur.