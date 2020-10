PSG : Rafinha décrit son incroyable arrivée à Paris

Dans : PSG.

C’est la recrue surprise de la fin du mercato, celle qui arrive quelques heures après l’annonce de la part du PSG que le marché des transferts était terminé.

Un coup à la Leonardo, qui récupère un joueur du Barça à l’approche de la fin de son contrat, et sur lequel le club catalan ne comptait plus. Le Brésilien va donc rejoindre l’armada menée par Neymar, qui se régale de voir son compatriote poser ses valises à Paris. Tout juste arrivée dans la capitale française, le frère de Thiago Alcantara a livré ses premières impressions sur PSG TV, expliquant sa grande ambition et son désir de relancer sa carrière à 27 ans.

« La vérité c’est que c'est une immense joie, j’avais très envie de venir quand j’en ai eu la possibilité et l'opportunité. Pouvoir vivre ce moment est incroyable ! Forcément, il y a la nervosité que ça représente de signer le dernier jour pour un club de cette envergure, ça a été difficile mais tout finit bien. C’est incroyable de pouvoir arriver dans un club comme Paris. Sur le plan personnel, je veux atteindre le même niveau que celui de la saison passée. Je me sens capable de pouvoir encore grandir comme footballeur, d’apprendre auprès de mes coéquipiers. Sur le plan collectif, je viens pour gagner le plus de titres possibles », a livré celui qui avait été prêté avec une certaine réussite au Celta Vigo la saison passée, avec qui il avait pu enchainer les matchs. Autant dire que Rafinha a rapidement tourné la page du Barça, club où il a été totalement formé, et qu’il quitte donc 14 ans après l’avoir rejoint.