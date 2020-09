PSG : Un coup double improbable pour Paris à l'Inter ?

Dans : PSG.

Présent en conférence de presse cette semaine, Thomas Tuchel a fait savoir qu’il attendait encore au moins deux recrues d’ici la fin du mercato.

La venue d’un attaquant supplémentaire ne serait pas du luxe mais aux yeux de l’entraîneur allemand, les deux priorités sont de recruter un défenseur central et un milieu défensif avant le 5 octobre. Néanmoins, la tâche est rude pour Leonardo, dans la mesure où le Paris Saint-Germain n’a pas la possibilité de dépenser sans compter, comme cela a parfois été le cas par le passé. Et pour cause, la crise financière liée à la pandémie de Covid-19 a fragilisé les finances du champion de France en titre, contraint de se montrer très imaginatif au mercato.

Le directeur sportif du PSG a déjà réalisé un joli coup en s’offrant les services d’Alessandro Florenzi sous la forme d’un prêt avec une option d’achat ne dépassant pas 10 ME. Va-t-il réussir à réitérer l’exploit pour combler les manques aux postes de défenseur central et de milieu défensif ? Ce qui est certain, c’est que Leonardo s’active dans tous les sens afin de renforcer l’effectif du Paris Saint-Germain. Et selon les informations du Corriere dello Sport, l’ex-directeur sportif de l’AC Milan a toujours un œil très attentif sur la Série A. Le média dévoile notamment que deux éléments de l’Inter Milan figurent parmi les joueurs très suivis par Leonardo. Comme dévoilé plus tôt dans la semaine par Téléfoot, le PSG suit notamment la situation de Radja Nainggolan, de retour d’un prêt de Cagliari et sur qui Antonio Conte ne semble pas compter. De plus, le journal transalpin indique le Paris SG apprécie le profil de Milan Skriniar. Toutefois, le solide défenseur de 25 ans est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu’en juin 2023. Il apparaît donc délicat de le recruter à moindre coût, au contraire du milieu de terrain belge…