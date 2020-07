PSG : Un coup de fil de Leonardo et ce Lillois bloque son mercato

Dans : PSG.

Pour compenser le départ de Thiago Silva fin août, le Paris Saint-Germain pense à un autre Brésilien de Ligue 1. A savoir le Lillois Gabriel, apparemment très intéressé par l’approche parisienne.

Et si le Paris Saint-Germain recrutait en Ligue 1 cet été ? Habitué à s’offrir des joueurs confirmés à l’étranger, le club de la capitale pourrait changer ses plans pour des raisons financières. Le champion de France, comme beaucoup d’autres formations en Europe, a connu d’énormes pertes à cause de la crise sanitaire. Son budget dédié au mercato a donc été réduit alors que Leonardo a pour mission de renforcer plusieurs postes. Et notamment celui de défenseur central étant donné que Tanguy Kouassi, passé professionnel au Bayern Munich, ne compensera pas le départ en fin de contrat de Thiago Silva la saison prochaine.

C’est pourquoi le Paris Saint-Germain étudierait la piste menant au Lillois Gabriel (22 ans). Mieux, le directeur sportif parisien a sans doute contacté l’entourage du jeune Brésilien, lequel a immédiatement bloqué toutes ses discussion en cours. En effet, Sky Sports affirme que le Dogue, convoité par Naples, Everton et deux autres clubs dont l’identité n’a pas filtré, et qui devait annoncer sa décision cette semaine, a finalement demandé un délai de réflexion supplémentaire après l’apparition du Paris Saint-Germain. Preuve que l’approche parisienne ne le laisse pas insensible, lui qui sort d’une saison très prometteuse avec le LOSC.