PSG : Un concurrent de moins, Sergio Ramos a flingué le Real

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Défenseur emblématique du Real Madrid, Sergio Ramos a quitté le club merengue par la petite porte.

Comme cela avait été le cas lors de sa précédente négociation, il a poussé son président à bout pour signer un contrat de deux ans, qui n’est jamais venu. Résultat, le défenseur central a préféré faire mine de partir, avant de changer d’avis et d’accepter l’offre d’un an avec réduction de salaire. Mais c’était trop tard, le Real avait embauché David Alaba, et l’international espagnol s’est retrouvé le bec dans l’eau. Le PSG l’a fait signer avec grand plaisir. Mais dans ce bras de fer, c’est le Real Madrid qui peut pleurer, dévoile Diario Gol. Le journal espagnol révèle que Sergio Ramos a toujours des contacts au sein du vestiaire du Real, et le champion du monde 2010 se montre sans pitié sur le niveau de son ancienne équipe. Pour lui, son départ associé à celui de Raphaël Varane pour Manchester United, ont totalement flingué le Real Madrid, notamment en défense bien sûr.

Sergio Ramos IMPRESSIONNÉ par l’ambiance du Parc ! 🥵 pic.twitter.com/ghRpbOOauR — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) August 21, 2021

A côté d’Alaba, Carlo Ancelotti devra choisir entre Nacho et Militao, ce qui ne rassure pas non plus les socios. Sans une défense digne de ce nom, le nouveau joueur du PSG ne voit pas son ancienne équipe être un prétendant sérieux à un beau parcours en Ligue des Champions, signe d’un Real Madrid qui fait tout de même moins peur depuis que Cristiano Ronaldo est parti. Un sentiment partage par Carlo Ancelotti, qui aurait bien demandé à son président un renfort supplémentaire en défense centrale. L’entraineur italien n’aura rien, Florentino Pérez continuant d’estimer que l’effectif est suffisamment fort pour atteindre les objectifs fixés. En attendant, en deux matchs de Liga, le Real Madrid a déjà encaissé quatre buts, et Sergio Ramos l’a sans doute déjà fait remarquer à son ancien vestiaire.