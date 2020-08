PSG : Un concurrent a déjà pris les devants pour Messi

Dans : PSG.

En pleine réflexion sur son avenir, Lionel Messi intéresse du beau monde sur le marché des transferts. A commencer par le Paris Saint-Germain qui n’est pas le mieux placé sur ce dossier.

En cas de départ du FC Barcelone, où Lionel Messi pourrait-il rebondir ? Une chose est sûre, c’est que l’attaquant de 33 ans aura l’embarras du choix. Plusieurs formations seraient déjà prêtes à l’accueillir si l’opportunité se présente. Des prétendants parmi lesquels on retrouve le Paris Saint-Germain et son président Nasser Al-Khelaïfi, toujours à l’affût lorsqu’une star mondiale se retrouve sur le marché. De quoi ravir son entraîneur Thomas Tuchel qui a publiquement ouvert la porte au Blaugrana. Mais pour le moment, le club francilien n’est peut-être pas le plus actif sur ce dossier.

En effet, l’ancien président de l’Inter Milan Massimo Moratti croit savoir que les Nerazzurri sont déjà passés à l’action. « J'imagine que l'Inter a déjà essayé de le recruter, a confié l’Italien au quotidien As. J'ai vu cette publicité de Suning (propriétaire de l’Inter) avec la silhouette de l'Argentin dans le Dôme et cela me fait penser qu'une initiative a déjà été prise. Et si ce n'est pas le cas, je pense qu'ils le feront bientôt. Ce n'est pas une opération simple économiquement, c'est clair. Mais le plus gros obstacle est la volonté de Messi. Il faut savoir s'il veut vraiment quitter le Barça. Je n'en suis pas si sûr. » Pour le moment, le maître à jouer de Barcelone se verrait plus proche de la sortie.