PSG : Un clash Brésil vs Paris ? Neymar a choisi son camp

Blessé mais convoqué par le Brésil, Neymar pourrait surprendre tout le monde, il préfère rester à Paris, même s'il ne sera pas décideur.

Le scénario était écrit à l’avance lors de chaque trêve internationale. Neymar quittait le PSG, parfois un peu en avance, et revenait, souvent avec un léger retard, tout en ayant profité de son retour au Brésil pour retrouver ses amis, sa sélection bien évidemment, mais aussi les médias brésiliens chez qui il se confiait sur ses difficultés à Paris. A chaque blessure, le PSG a aussi du, presque contraint et forcé, laisser son numéro 10 filer au pays pour suivre le protocole des médecins de la Seleçao. Ces retours incessants ont souvent provoqué des moqueries en France, le timing étant parfois troublant par la fameuse date d’anniversaire de sa soeur, ou le carnaval de Rio de Janeiro.

Actuellement blessé, Neymar semblait reparti pour vivre le même scénario en ce mois de novembre, puisque Tite l’a convoqué pour les matchs à venir malgré ses pépins physiques. Le PSG ne peut absolument rien faire pour cela, même si cela ne l’a pas empêché d’alerter le Brésil que Neymar était indisponible, et que faire deux fois 10 heures d’avion pour faire constater sa blessure n’était pas utile. Et pour une fois, même l’ancien prodige de Santos est de cet avis, Neymar n’étant pas vraiment très chaud pour ce double trajet sachant qu’il se sent encore trop juste pour jouer, annonce Le Parisien. Son retour effectif à l’entrainement n’est prévu que pour la mi-novembre, et le meneur de jeu parisien, forcément très écouté au Brésil, pourrait marquer les esprits s’il décidait de rester à Paris se soigner plutôt que de se fatiguer dans les trajets, et même risquer d’aggraver sa blessure s’il tenait de jouer, notamment contre l’Uruguay le 18 novembre prochain.