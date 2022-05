PSG : Un Brésilien cartonne en Italie, Leonardo fonce

Dans : PSG.

Par Alexis Rose

Même s’il n’a pas vraiment besoin de recruter au poste de défenseur central en vue de la saison prochaine, le Paris Saint-Germain s’intéresse quand même de près à Bremer, le Brésilien du Torino.

Après un exercice 2021-2022 délicat, avec notamment la nouvelle désillusion subie contre le Real Madrid en Ligue des Champions en mars dernier, le club de la capitale française va tenter de se reconstruire pendant l’inter-saison. Pour cela, la direction du PSG va probablement injecter du sang neuf dans l’effectif francilien avec de multiples arrivées et des départs derrière pour équilibrer la balance. Si pour l’instant personne ne sait qui seront les principaux acteurs du mercato parisien, sachant que Leonardo et Mauricio Pochettino sont sur la sellette, Paris avance déjà ses pions sur certains dossiers. En effet, selon les informations de RMC Sport, le PSG suit avec attention les performances de Bremer. Débarqué en Italie en provenance de l’Atlético Mineiro en 2018 contre un chèque de 5,8 ME, le joueur de 25 ans en vaut désormais cinq fois plus.

Bremer pour épauler Marquinhos en charnière centrale ?

Évalué à une trentaine de millions d’euros sur le marché des transferts, Bremer réalise une très belle saison avec le Torino, où il a marqué trois buts en 33 matchs tout en étant solide défensivement. Un profil à la Marquinhos qui plaît forcément aux dirigeants du PSG, et notamment à Leonardo, le directeur sportif brésilien ayant lancé les hostilités depuis quelques semaines dans ce dossier. Mais la tâche ne sera pas simple pour Paris, sachant que de grands clubs italiens sont aussi sur les rangs pour s’attacher les services du défenseur central brésilien. Pour réussir son coup, le PSG devra donc trouver les bons arguments, tout en se séparant de certains joueurs en début de mercato. Vu qu’à l’heure actuelle, Paris a déjà 5 défenseurs centraux dans son effectif pour la saison prochaine, avec Marquinhos, Ramos, Kimpembe, Diallo ou Kehrer… Autant dire que les pensionnaires du Parc des Princes vont devoir faire le ménage pour renforcer leur défense, l’un des objectifs prioritaires des dirigeants lors du prochain mercato.