PSG : Un attaquant de 17 ans suivi par Leonardo et Al-Khelaifi ?

Dans : PSG.

Le Paris Saint-Germain regarde un peu partout en Europe, et donc en Ligue 1, quels sont les joueurs capables de lui apporter un vrai plus. Et c'est le cas de ce jeune attaquant portugais de 17 ans.

Le PSG est souvent associé aux joueurs les plus prestigieux de la planète, le club de la capitale n’étant plus du genre à prendre des gros paris sur l’avenir. Mais Leonardo l’a démontré dans le passé, il est capable d’avoir le nez creux lorsqu’il s’agit de dénicher un joueur dont le potentiel lui semble énorme. Et selon Sacha Tavolieri, journaliste pour RMC, Pedro Brazao, jeune attaquant portugais de 17 ans que l’OGC Nice est allé chercher au SF Damaiense en 2018 serait sur les tablettes du Paris Saint-Germain, mais pas que. Car si le temps de jeu en Ligue 1 de l’attaquant né à Lisbonne se résume à une courte apparition de 13 minutes la saison passée contre Caen, Pedro Brazao suscite des convoitises.

Le journaliste affirme en effet qu’outre le PSG, Liverpool, qui voulait déjà le recruter l’an dernier, le Bayern Munich et le Sporting seraient également disposés à faire une offre au Gym, où l’international U19 portugais estime ne pas avoir sa chance sous les ordres de Patrick Vieira. Le Paris Saint-Germain suit donc la situation de très près, et pourrait essayer de se positionner sur le dossier Pedro Brazao sur Nice ouvrait la porte à des négociations. Pour l'instant, ce n'est pas le cas.