PSG : Un an plus tard, le mystère Bernat n’est pas éclairci

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou en septembre 2020, Juan Bernat n’a toujours pas repris la compétition. Son absence interminable commence à susciter quelques doutes sachant que le latéral gauche ne disputera pas la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Dans le point médical transmis par le Paris Saint-Germain ce samedi, beaucoup attendaient de savoir où en sont Sergio Ramos, Marco Verratti ou encore Kylian Mbappé. On en oublierait presque les quelques mots concernant Juan Bernat qui « continue sa reprise avec le groupe et son travail spécifique », un an après sa rupture du ligament croisé d’un genou. Autant dire que le latéral gauche a dépassé les délais prévus. Son indisponibilité ne fait que s’allonger, à tel point que son absence passerait presque inaperçue.

Comme si Bernat n’existait pas…

La preuve, dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe fait le point sur les absents ou incertains avant le choc face à l’Olympique Lyonnais dimanche. Et vous pouvez toujours chercher, le nom de Juan Bernat n’apparaît même pas. C’est à se demander si l’Espagnol est vraiment proche d’un retour. Rien n’est moins sûr sachant que le Paris Saint-Germain n’a pas jugé nécessaire de l’inscrire sur la liste des joueurs qualifiés pour disputer la phase de groupes de la Ligue des Champions. Comme si Mauricio Pochettino n’avait aucune chance de le récupérer à temps.

« Juan Bernat est un joueur qui est blessé depuis plus d’un an et il est évident que, dans le cas où il retrouverait la compétition, il a besoin de matchs de compétition pour retrouver son meilleur niveau, expliquait l’entraîneur parisien. Mais je crois que la Ligue des Champions n’est pas une compétition qui puisse donner aux joueurs le temps de faire des essais. On ne peut pas faire des essais. C’est une compétition importante. On espère que Juan sera disponible le plus tôt possible. Ce serait une grande victoire pour lui et le club. » En attendant, Abdou Diallo et la recrue Nuno Mendes sont chargés de faire oublier le mystère autour de l’ancien Bavarois.