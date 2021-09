Comment Sergio Ramos met le PSG en grand danger

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG ne peut toujours pas compter sur Sergio Ramos. Et c'est l'un de ses coéquipiers qui en fait durement les frais.

Attendu au tournant sur la concurrence au poste de gardien de but, Mauricio Pochettino n’est pour le moment pas embêté en ce qui concerne sa défense centrale. Thilo Kehrer et Abdou Diallo sont clairement un ton en-dessous, et avec la présence continue de Sergio Ramos à l’infirmerie, Marquinhos et Kimpembe enchainent les matchs. Pas forcément une bonne nouvelle pour le défenseur français, qui se retrouve de plus en plus souvent en difficulté. Il y a plusieurs explications à cela. Tout d’abord, en raison de l’absence de l’expérimenté espagnol, l’international tricolore a du revenir précipitamment sur le terrain.

Une seule semaine de préparation !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par P R E S N E L K I M P E M B E (@kimpembe3)

Alors que Neymar ou d’autres ont eu droit à trois semaines de préparation avant de rejouer, Kimpembe a été sollicité une seule semaine après son retour de vacances. Sa titularisation lors du Trophée des Champions face à Lille a surpris tout le monde, et l’a peut-être trop mis en avant d’entrée de jeu. En plus de cela, il a aussi enchainé les matchs avec l’équipe de France, étant l’un des rares à disputer les trois matchs avec Didier Deschamps en septembre. Et comme le précise Le Parisien, ce n’est vraiment pas l’idéal pour un joueur utilisé à outrance, et qui se plaint toujours de la cheville depuis le dernier Euro. Mais Sergio Ramos n’est pas là, et le champion du monde ne peut pas se permettre de souffler.

Kimpembe : « Le plus important reste le fait qu'on n'a pas perdu » https://t.co/UxRepRYI4J #PSG — CulturePSG (@CulturePSG) September 15, 2021

Faute de concurrence, Mauricio Pochettino continue de l’aligner, même si ses performances ne sont plus forcément celles des saisons précédentes. Preuve de son souci physique, le défenseur central a beaucoup plus tendance à se jeter pour compenser, ce qui peut parfois donner des situations où il est complètement éliminé, comme ce fut le cas à l’Euro sur le but fatal des Suisses en fin de match. Mais pour le moment, le retour de Sergio Ramos a du mal à se dessiner, et Kimpembe sera encore de cordée ce dimanche soir face à l’OL.