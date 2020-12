PSG : Un an, fin de malédiction annoncée pour Mbappé

Dans : PSG.

Jamais dans sa carrière, Kylian Mbappé n’aura connu une telle disette. Il est temps d'y mettre un terme.

L’attaquant du PSG n’a plus marqué en Ligue des Champions depuis un an, le 11 décembre 2019 face à Galatasaray, ce qui parait fou quand on est l’attaquant vedette d’une formation qui vient d’aller en finale de cette épreuve, et est connue pour sa capacité à trouver facilement l’ouverture. Mais le but se refuse à lui, et même s’il s’en cache totalement, cela pèse quelque peu sur le champion du monde tricolore. Récemment, Mbappé a tout de même pu savourer un nouveau cap dans sa carrière, avec son 100e but marqué sous les couleurs du PSG, en seulement quelques minutes de temps de jeu lors de la fin de match à Montpellier. Mais comme tout bon buteur, c’est le prochain qui intéresse particulièrement l’ancien monégasque, qui n’en peut plus de cette attente pour enfin trouver le chemin des filets en Ligue des Champions, comme le note Dominique Sévèrac.

« Même s’il ne paraît pas dans la même forme, Kylian Mbappé remonte doucement la pente, sans doute plus impatient de marquer son 101e but, qui serait le premier de l’année en C1, que le 100e, offert par Layvin Kurzawa, samedi à la Mosson. Comme quoi les jolis cadeaux, comme les coups bas, ne viennent pas toujours de ceux que l’on attend. Pas toujours car ce soir, c’est entendu, il n’y a pas d’autre choix : le PSG doit donner à la Ligue 1 son seul qualifié pour les 8e de finale de la Ligue des champions », a expliqué le journaliste dans les colonnes du Parisien, pour qui l’idéal pour le PSG serait de se qualifier avec la manière face à Basaksehir, tout en permettant à Kylian Mbappé d’ouvrir son compteur en Ligue des Champions. Tout le Paris SG signerait pour ça ce mardi soir.