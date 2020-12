PSG : Mbappé est payé comme un roi, il doit jouer comme une légende

Dans : PSG.

Kylian Mbappé a marqué samedi contre Montpellier son 100e but sous le maillot du Paris Saint-Germain. Mais la star française doit en faire plus pour rester dans l'histoire du PSG.

En trois ans, et 137 matchs avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a atteint la barre des 100 buts. Un énorme score, même si le champion du monde français est encore loin des 200 buts d’Edinson Cavani et même des 156 buts de Zlatan Ibrahimovic. Et surtout Kylian Mbappé ne trouve plus le chemin des filets avec le PSG en Ligue des champions. Un vrai problème pour la star tricolore, d’autant plus si l’ancien monégasque doit quitter le club de la capitale en fin de saison pour le Real Madrid, Liverpool ou un autre club. Pour s’inscrire durablement dans l’histoire du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé doit faire plus et mieux, certains supporters n’étant pas totalement emballé par la star.

Interrogé sur ce thème, Ludovic Obraniak pense lui aussi que Mbappé doit changer. « Cela fait un an que Kylian Mbappé n’a pas marqué en Ligue des Champions, et c’est là où on l’attend le plus. Mais au-delà du sportif, sur le plan humain, si Mbappé veut quitter le PSG en légende, il doit conquérir le cœur des gens et de ses coéquipiers. Et je pense que sur ce point-là, il ne fait pas encore l’unanimité par son manque d’altruisme parfois. Je trouve qu’il était rayonnant à Monaco et il s’est fermé au PSG, même avec les médias, avec les gens. Après évidemment, c’est un mec qui est en avance sur son temps et sur sa génération », constate, sur la chaîne L’Equipe, Ludovic Obraniak. A Kylian Mbappé de répondre à cela, à commencer par mardi soir au Parc des Princes face à Basaksehir.