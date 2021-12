PSG : Un ami de Neymar dit stop aux agressions

Dans : PSG.

Peu épargné par les défenseurs en Ligue 1, le meneur de jeu du Paris Saint-Germain Neymar subit parfois un traitement particulier. Cela n’a pas échappé à son ami Nenê, qui a poussé un coup de gueule pour inciter les arbitres à mieux protéger les créateurs.

Malgré les menaces reçues, Yvann Maçon n’y est pour rien. Le latéral de l’AS Saint-Etienne n’a commis aucun mauvais geste sur le duel qui l’opposait à Neymar, et qui a provoqué la nouvelle blessure du Brésilien à la cheville. Il n’empêche que cet énième coup dur a encore agacé le numéro 10 du Paris Saint-Germain et son entourage. Son ami Nenê a en effet profité d’un entretien accordé au magazine So Foot pour pousser un coup de gueule. Selon lui, les arbitres ne protègent pas suffisamment les créateurs, et notamment Neymar qui fait l’objet d’un traitement particulier de la part des défenseurs en Ligue 1.

« Les défenseurs lui cassent la gueule »

« Je pense qu'on oublie que s'il se blesse dans le jeu, c'est aussi parce que les défenseurs lui font mal, a souligné l’ancien Parisien. Ce n’est pas toujours une blessure musculaire, ce sont les défenseurs qui n'arrivent pas à le prendre et qui lui cassent la gueule. C'est dur. Peut-être que les arbitres ne le protègent pas trop, pas seulement lui, mais les joueurs un peu plus techniques. On veut aller au stade pour voir du spectacle, les supporters parisiens adorent ça, c'est pour ça je pense qu'ils aiment beaucoup les Brésiliens. »

« Il faut aussi protéger les joueurs. C'est dommage parce qu'avec la qualité qu'il a, il pourrait apporter beaucoup plus, a regretté Nenê. Le plus important, c'est qu'il ne lâche pas et qu'il revienne à chaque fois. Il est calme dans sa tête, il est concentré pour revenir le plus tôt possible. » Malheureusement pour lui, et n’en déplaise à son compatriote, Neymar est aussi victime de sa fragilité. Lui dont les blessures n’ont que rarement été provoquées par un vilain tacle adverse.