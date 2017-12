PSG : Un agent incite l'Italie à prendre sa revanche au mercato

Dans : PSG, Mercato, Serie A.

Pendant longtemps au début de l’aventure QSI avec Leonardo en chef d’orchestre, le PSG a puisé en Italie pour construire son équipe. Salvatore Sirigu, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, Thiago Motta, Marco Verratti, Thiago Silva, Ezequiel Lavezzi ou encore Edinson Cavani, la razzia a été totale et a plutôt bien réussi au club parisien. L’heure de la revanche a sonné alors que plusieurs joueurs sont invités à se trouver un nouveau club cet hiver. Agent de Thiago Motta, Alessandro Canovi a répondu à la presse italienne au sujet du mercato hivernal, qui pourrait voir la réouverture des négociations entre les clubs italiens et le PSG, six mois après le transfert de Blaise Matuidi à la Juventus Turin.

« Le PSG a trois joueurs comme Lucas, Pastore et Di Maria, qui pourraient être des stars pour les clubs de Serie A », a lancé l’agent de Thiago Motta à TMW, avant de mettre toutefois fin à une première piste. « Cet hiver l’Inter fera quelque chose, mais je ne crois pas qu’ils tenteront le coup pour Pastore », a confié Canovi, persuadé que les clubs de Serie A auraient tout à gagner à puiser sur le banc de touche du PSG. Mais si la Juventus est plutôt satisfaite de son effectif et comme le Milan AC connaît déjà de gros problèmes financiers, les choix demeurent limités en ce qui concerne les points de chute italiens.