PSG : Un agent balance la stratégie de Neymar au mercato

Neymar au Real Madrid… Les semaines passent et les rumeurs ne s’arrêtent pas. Au contraire, elles ne cessent de s’accumuler.

A croire que les démentis du Paris Saint-Germain et de son président Nasser Al-Khelaïfi sont inutiles. En revanche, une mise au point claire de l’attaquant parisien pourrait mettre tout le monde d’accord, y compris la presse espagnole. Encore faudrait-il que le Brésilien accepte de taper du poing sur la table, lui qui a timidement réagi sur le sujet la semaine dernière. Rien d’étonnant pour l’agent Christophe Hutteau qui évoque une stratégie soigneusement préparée.

« Moins il en parle, plus la presse va en parler et plus les partenaires commerciaux de Neymar seront contents, parce que c'est une visibilité exceptionnelle depuis quelques mois, a expliqué le consultant d’Eurosport. On n'arrête pas de parler de son avenir. Si à son retour à Paris, il avait dit "je reste", il est évident qu'on ne parlerait plus de lui jusqu'à la Coupe du monde. Aujourd'hui, le flou artistique est entretenu et on parle de lui tous les jours. »

Une revalorisation à prévoir ?

« Le pseudo intérêt du Real profite à Neymar. A l'instar de Cristiano Ronaldo au Real, ou de Lionel Messi au Barça, dès que l'un est augmenté, l'autre veut percevoir la même rémunération. On est dans une guerre d'ego. Et comme Neymar se voit comme un futur Ballon d'Or, tout ça se monnaye. En plus il est super bien entouré, avec une équipe de communication. Ce qu'il fait est calculé, et je ferais la même chose à sa place », a avoué l’agent, bien placé pour savoir que la presse peut devenir l’allié des joueurs.