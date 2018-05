PSG : Mercato, ce mot qui commence à rendre fou Neymar !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Même s'il a été élu meilleur joueur de Ligue 1 cette saison, Neymar se savait attendu dimanche soir lors de la remise des trophées. Et si la star brésilienne du Paris Saint-Germain provoquait autant d'impatience c'est que ses déclarations en France sont très rares, Neymar préférant surtout s'exprimer dans la presse brésilienne. Le joueur du PSG a donc répondu à LA question qui passionne actuellement toute l'Europe du football, à savoir s'il sera toujours au Paris SG la saison prochaine.

Et Neymar n'a pas manqué de faire comprendre que les rumeurs permanentes commençaient à sérieusement l'agacer. « A chaque période de transfert, on parle, on parle. Moi, en ce moment, je n’ai rien à dire là-dessus. Tout le monde sait ce que je suis venu faire ici, les objectifs que j’ai. Aujourd’hui, mon objectif c’est la Coupe du monde, ce n’est pas de parler de transferts. Sinon, je passerais ma vie entière à parler de cela. C’est un peu embêtant. Parler transferts ? Ça me fatigue », a confié l'international brésilien, conscient que son statut allait lui valoir pendant longtemps de provoquer des rumeurs à chaque mercato. Quoi qu'il en soit, le départ de Neymar du Paris Saint-Germain lors du prochain marché des transferts ne semble clairement pas être à l'ordre du jour et encore moins une de ses priorités.