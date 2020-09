PSG : Un accord fou signé Leonardo pour El Shaarawy ?

Dans : PSG.

Alors que le Paris Saint-Germain a repris difficilement le chemin de la compétition jeudi contre Lens en Ligue 1, Leonardo continue d’avancer sur le marché des transferts.

Encore à la recherche de plusieurs joueurs pour compléter l’effectif de Thomas Tuchel, le directeur sportif vient de trouver le nouveau latéral droit du PSG. Puisque Alessandro Florenzi va bientôt être prêté avec une option d’achat à Paris en provenance de l’AS Roma. Désormais, Leonardo doit encore trouver un défenseur central, un milieu défensif et un attaquant. Si le club de la capitale cherche à prolonger le contrat d’Eric Maxim Choupo-Moting, le PSG ne serait pas contre un autre renfort offensif sur une aile. Et pour ce profil-là, Leo pense à Stephan El Shaarawy. Actuellement au Shanghai Shenhua dans le championnat chinois, le joueur de 27 ans pourrait revenir en Europe, et plus précisément au PSG, dans les semaines à venir.

Mais que pour trois mois seulement ? C’est en tout cas ce qu’explique Gianluca Di Marzio. D’après le spécialiste des transferts, le club de l'international italien serait prêt à laisser son joueur en prêt jusqu’en janvier, notamment à cause du Covid-19 et des périodes de quarantaine que le virus impose à travers le monde. Pas sûr que ce deal convienne au PSG… En tout cas, Leonardo a contacté l’entourage de l’ancienne pépite du Milan AC. Arsenal et l’Atlético de Madrid sont également présents dans ce dossier. Mais le joueur, lui, rêve plutôt de retourner à Rome, où il a évolué entre 2016 et 2019, avant son départ en Chine. Affaire à suivre en tout cas du côté du PSG...