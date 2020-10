PSG : Un accord avec Bernat... pour stopper les négociations

Dans : PSG.

Bientôt en fin de contrat, Juan Bernat souhaite prolonger au Paris Saint-Germain. Cela tombe bien, c’est aussi la volonté de ses dirigeants. Mais les deux parties ont tout de même décidé d’interrompre les discussions.

Parmi les nombreux absents du Paris Saint-Germain pour la venue de Dijon ce samedi soir, on oublierait presque le nom de Juan Bernat (27 ans). Et pour cause, le latéral gauche ne sera pas disponible lors de cette 8e journée de Ligue 1, ni pour les prochains mois de compétition. L’Espagnol souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche qui l’éloignera des terrains jusqu’en deuxième partie de saison. Un coup dur qui tombe mal pour l’ancien joueur du Bayern Munich, qui négociait une prolongation de contrat.

Pour rappel, Bernat a entamé la dernière année de son bail. Et compte tenu de son rendement depuis son arrivée, Leonardo aimerait évidemment le conserver. On pouvait penser que ce dossier serait rapidement réglé mais la blessure du joueur, en plus de ses prétentions salariales élevées, représente un obstacle supplémentaire. En effet, La Colina de Nervion affirme que les deux parties, d’accord pour prolonger, ont décidé d’interrompre leurs discussions pendant l’indisponibilité de Bernat. Ce dernier se rapproche donc de la fin de son contrat, et le média espagnol ajoute que le directeur sportif du FC Séville Monchi est à l’affût. Une situation dangereuse pour le club de la capitale…