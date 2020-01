PSG : Un 4e maillot pour la C1, la présentation en mode NBA

Dans : PSG.

A l’occasion du huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain jouera avec un nouveau maillot. Une tenue que le club francilien présentera lors d’un événement spécial.

Les supporters du Paris Saint-Germain pourront bientôt s’offrir un tout nouveau maillot. Non pas celui de la saison prochaine qui a déjà fuité ces derniers mois. Cette fois, on parle d’une quatrième tunique pour l’exercice en cours, et que les hommes de Thomas Tuchel porteront pour la première fois lors du huitième de finale de la Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (18 février et 11 mars). Il faudra patienter quelques jours avant la présentation officielle de cette tenue, qui aura lieu le vendredi 24 janvier à l’AccorHotels Arena de Paris.

Le club de la capitale a prévu d’afficher son nouveau maillot à l’occasion du match entre les Charlotte Hornets et les Milwaukee Bucks, un énorme événement puisqu’il s’agira du premier match de saison régulière de NBA en France. Mais d’ici là, les fidèles du Parc des Princes sauront déjà à quoi ressemble cette tunique qui a évidemment fuité sur les réseaux sociaux. Les photos qui circulent depuis quelques jours montrent un maillot noir avec une bande centrale et verticale bleu, blanche et rouge. A noter aussi le logo de la marque Jordan, filiale de l’équipementier Nike et sponsor du Paris Saint-Germain depuis septembre 2018.