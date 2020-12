PSG : Tuchel viré, les négociations patinent à Paris

Dans : PSG.

Malgré la signature imminente de Mauricio Pochettino, c’est toujours Thomas Tuchel qui est officiellement l’entraîneur du Paris Saint-Germain.

En effet, le club de la capitale n’a toujours pas officialisé le départ de l’entraîneur allemand, bien que Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo aient pris la décision de le renvoyer. Sans poste depuis son départ de Tottenham, l’Argentin Mauricio Pochettino est l’heureux élu, et devrait être sur le banc du PSG pour le déplacement à Saint-Etienne le mercredi 6 janvier. Pour l’heure, tous ces mouvements n’ont toutefois pas été confirmées de manière officielle. Pour quelle raison ? Le quotidien Bild croit savoir pourquoi…

Le journal allemand dévoile dans son édition du jour que les négociations s’éternisent entre les avocats de Thomas Tuchel et la direction du Paris Saint-Germain. Pour rappel, le club francilien doit verser plus de 5 ME d’indemnités à l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et à son staff. En toute logique, Thomas Tuchel ne souhaite faire aucun cadeau au PSG. En ce sens, les négociations durent. « En France, se séparer des entraîneurs est plus compliqué qu’en Allemagne en raison du droit. Mais le PSG aimerait que le problème soit réglé d’ici la fin de l’année, car le prochain match à Saint-Étienne est prévu le 6 janvier » indique le journal Bild dans son édition. En attendant que le départ de Thomas Tuchel soit officiel, Mauricio Pochettino planche tout de même sur le mercato du PSG au côté de Leonardo. Ces derniers jours, les noms de Dele Alli ou encore de Christian Eriksen, deux anciens joueurs de l’Argentin à Tottenham, ont été associés au Paris Saint-Germain. La preuve qu’il n’y a pas de fumée sans feu et que Mauricio Pochettino sera bien le futur entraîneur du champion de France en titre.