PSG : Pochettino à Paris, Leonardo jouait au poker menteur

Choisi pour succéder à Thomas Tuchel, l’entraîneur Mauricio Pochettino aurait pu débarquer au Paris Saint-Germain bien avant cette trêve hivernale. L’Argentin a été contacté par la direction il y a déjà plusieurs mois.

La décision du Paris Saint-Germain n’a pas été prise sur un coup de tête. Depuis le début de la saison, et malgré un excellent parcours en Ligue des Champions cet été, Thomas Tuchel était régulièrement annoncé sur la sellette. Il faut dire que le technicien allemand ne faisait pas grand-chose pour apaiser la situation. L’ancien coach du Borussia Dortmund donnait parfois l’impression d’avoir déjà un pied et demi en dehors du club de la capitale, notamment lorsqu’il avait osé critiquer le travail de son directeur sportif Leonardo en fin de mercato estival. Tous ces épisodes l’ont sans doute rapproché de la sortie. Ce que confirme l’information révélée par The Independent.

En effet, le média britannique affirme que l’actuel troisième de Ligue 1 était en contact avec Mauricio Pochettino depuis plusieurs mois. Autrement dit, le champion de France envisageait de licencier son entraîneur depuis longtemps, ou du moins avait un plan B dans les tuyaux. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait ? Peut-être parce que Tuchel réalisait la meilleure saison de l’histoire du Paris Saint-Germain avec une finale de la Ligue des Champions perdue face au Bayern Munich (1-0) et tous les titres nationaux remportés. Un licenciement à ce moment aurait été difficile à justifier pour le club et ses propriétaires au Qatar, que l’on dit à l’origine de la nomination de l’Argentin, et qui ont sans doute prié pour que leur cible reste libre jusqu’au bon moment. Cela a été le cas, reste désormais à officialiser tout cela et le PSG aura enfin sur son banc l'entraîneur tant attendu.