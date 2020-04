PSG : Tuchel viré ? Le coach allemand a déjà tranché

Dans : PSG.

Thomas Tuchel sait que son poste tient à un fil au PSG, et a déjà pris une décision pour son avenir en cas de limogeage.

Difficile de se projeter sur l’avenir au Paris Saint-Germain. Peu apprécié par Leonardo, Thomas Tuchel a plutôt les propriétaires du PSG dans la poche, ce qui n’est pas négligeable non plus. Mais nul doute que l’Emir du Qatar aurait vu rouge si jamais le Paris SG s’était fait éliminer par Dortmund en Ligue des Champions. Mais avant l’interruption des rencontres, Paris était passé, offrant donc plus qu’un sursis à l’entraineur allemand. Ce dernier a toutefois senti le boulet venir, au point d’évoquer en petit comité son avenir. Selon L'Equipe, Thomas Tuchel avait même été en discussions avec le Bayern Munich bien avant que le club bavarois ne décide de prolonger le contrat de son entraineur intérimaire Hans-Dieter Flick. Le coach du PSG en avait profité pour faire savoir que, malgré la possibilité d’avoir un contrat sur le très long terme avec le Bayern, il ne comptait pas signer.

Et pour cause, s’il devait être viré du PSG en fin de saison, Thomas Tuchel a prévu de prendre une année sabbatique pour souffler après son aventure parisienne dévoile le quotidien sportif. Pour le moment, la question ne se pose pas, et l’Allemand a encore plus d’un an de contrat avec le Paris Saint-Germain. Reste à savoir s’il s’en tiendra à cette tendance, sachant que, si le PSG devait se séparer de lui, il ne devrait pas manquer de propositions. Unai Emery avait par exemple très rapidement trouvé une porte de sortie à la suite de son départ du PSG, prenant les commandes d’Arsenal dans la foulée. En revanche, le dernier à avoir pris une année sabbatique cherche toujours du travail depuis cinq ans, puisqu’il s’agit de Laurent Blanc, viré en 2016 et toujours sans job depuis.