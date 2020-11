PSG : Tuchel viré à cause d’un SMS, la folle histoire dévoilée

Dans : PSG.

Malgré un titre de champion de France et une demi-finale de Ligue des Champions la saison dernière, Thomas Tuchel ne fait pas l’unanimité au PSG.

Et pour cause, l’entraîneur allemand est régulièrement critiqué, la faute à certains choix assez étranges. Celui par exemple d’inverser les positions de Marquinhos et de Danilo Pereira a fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. Plus globalement, certains observateurs regrettent la dépendance à Neymar et à Kylian Mbappé, ainsi que la difficulté du PSG à répondre dans certains grands rendez-vous, comme ce fut par exemple le cas à Leipzig avant la trêve internationale. De toute évidence, Thomas Tuchel ne sera pas prolongé par le Paris Saint-Germain à l’issue de la saison, et vit donc ces derniers mois dans la capitale française.

Pour la première fois depuis 2018, Thomas Tuchel sera donc sur le marché des entraîneurs. Dans son édition du jour, France Football revient d’ailleurs sur les conditions du départ de Thomas Tuchel à Dortmund en 2017. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les coulisses de ce départ sont croustillantes puisque l’entraîneur allemand a été viré pour une histoire de SMS. Agacé par la gestion de son directeur sportif Michaël Zorc, l’entraîneur parisien a envoyé un message à son supérieur par erreur dans lequel il le critiquait très sévèrement. En réalité, Thomas Tuchel pensait transmettre ce SMS à son conseiller, mais l’erreur de destinataire a été fatale pour l’entraîneur du Paris Saint-Germain, lequel a par la suite été renvoyé. Quelques mois après son départ du BVB, l’Allemand a parfaitement rebondit en signant au PSG, club dans lequel il aura tout de même passé trois ans, malgré les critiques à répétition. Et quoi qu’on en dise, Thomas Tuchel aura bien rempli son armoire à trophées grâce à son passage à Paris…