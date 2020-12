PSG : Tuchel craque, Paris en pleine tempête !

Dans : PSG.

Le PSG jouera son avenir européen mercredi soir contre Manchester United. Et pour Thomas Tuchel, la pression est énorme, au point de craquer face à ses joueurs.

Le Paris Saint-Germain n’a pas le choix, il lui faudra ramener quelque chose de son déplacement à Old Trafford afin de ne pas dépendre uniquement des résultats de Leipzig. Et le moins que l’on puisse dire est que Neymar, Mbappé et les autres n’arrivent pas avec un gros moral à Manchester, formation qui réalise un parcours impeccable en Ligue des champions. Lors de ses trois dernières rencontres (Monaco, Leipzig et Bordeaux), le club de la capitale a alerté le moyennement bon et le très mauvais, à l’image du nul concédé samedi face aux Girondins. Un match et surtout une seconde période qui ont mis à bout les nerfs de Thomas Tuchel. Au point même que 24 heures plus tard, du côté du Camp des Loges, l’entraîneur allemand du PSG, qui était toujours furieux, a clairement haussé le ton face à son vestiaire.

Ulcéré par ce qu’il avait vu au Parc des Princes, à savoir 11 solistes et pas une équipe, Thomas Tuchel a secoué le cocotier parisien comme l’explique Le Parisien. « Sans cibler un élément plus qu’un autre, il a pointé du doigt le niveau de jeu affiché et s’est plaint du replacement défensif erratique. Devant Neymar et consorts, l’Allemand s’est lui aussi demandé où était passé l’état d’esprit du Final 8 de Lisbonne. En substance, le coach leur a dit qu’il fallait absolument le convoquer à nouveau sous peine d’un crash. Pour conclure, Tuchel n’a pas caché ses sentiments, indiquant que si Paris joue comme face aux Girondins à Old Trafford, ça ne passera pas ! », écrit le quotidien francilien. Et le technicien allemand du Paris Saint-Germain de rappeler très fermement tout le monde à l’ordre afin d’essayer d’éviter la catastrophe. L'heure est n'est plus à la câlinothérapie chère à Thomas Tuchel.