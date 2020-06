PSG : Impossible de virer ce cher Tuchel, Leonardo est bloqué

Dans : PSG.

La semaine dernière, Leonardo a confirmé que Thomas Tuchel serait bien l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Mais on ne peut pas vraiment parler d’un choix du directeur sportif, contraint par la situation.

Contrairement à ses joueurs en fin de contrat, à qui Leonardo a montré la sortie, Thomas Tuchel appartiendra toujours au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Ses résultats avant l’interruption de la saison ne pouvaient que donner satisfaction au directeur sportif, qui l’a donc rassuré dans les colonnes du Journal du Dimanche. « Il lui reste un an de contrat et il sera sur le banc la saison prochaine, avait annoncé le Brésilien le week-end dernier. Le travail est bien fait, les résultats sont bons. Une prolongation ? On a le temps d'y penser. » Car la confiance de Leonardo n’est sans doute pas suffisante pour lancer ce genre de discussions.

Sans affirmer que le dirigeant aurait aimé se séparer de l’Allemand, le quotidien Le Parisien indique que l’ancien milieu du PSG n’avait de toute façon pas le choix. En cause, la situation financière du club qui a perdu 206 millions d’euros à cause de la crise sanitaire. Il n’était donc pas question de licencier un coach dont le salaire annuel atteint les 7,5 millions d’euros, en plus de son staff technique. Mieux vaut attendre la fin de son bail l’année prochaine, au cas où ses résultats ne répondraient pas aux attentes d'un Leonardo que l'on sait attiré par des profils italiens.