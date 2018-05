PSG : Tuchel tape fort au mercato, le coup de balai arrive !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Présenté officiellement par le Paris Saint-Germain dimanche dernier, Thomas Tuchel est resté dans la capitale et le nouvel entraîneur du PSG travaille déjà énormément à la fois pour mettre les installations du Camp des Loges à son goût, mais surtout pour renforcer son équipe lors du mercato. Et si l'on en croit Le Parisien, l'ancien coach du Borussia Dortmund a mis le chantier de la défense du Paris SG tout en haut de sa liste. Car c'est dans ce secteur que Thomas Tuchel voit le plus de progrès à faire.

Et quand ont dit que Thomas Tuchel veut changer les choses sur le plan défensif, ce n'est pas qu'un peu. « Certains secteurs ont été décortiqués et Tuchel s’est par exemple montré catégorique sur les latéraux de l’équipe : aucun ne trouve grâce à ses yeux, même s’il a conscience qu’il ne pourra pas recruter quatre joueurs à ces postes », annonce le quotidien francilien. Certaines oreilles doivent donc commencer à siffler du côté des latéraux actuels du Paris Saint-Germain, car l'entraîneur allemand ne sera pas du genre à faire des cadeaux, Thomas Tuchel ayant toujours assumé ses décisions. L'été sera chaud dans les tee-shirts et les maillots, surtout ceux des joueurs concernés...