PSG : Tuchel supplie de se faire virer, la folle accusation

Dans : PSG.

Au lendemain de la nette victoire du PSG contre Dijon (4-0), les choix de Thomas Tuchel font polémique chez les observateurs du club de la capitale.

Il faut dire que le technicien allemand a surpris tout le monde en alignant Danilo Pereira en défense centrale et en repositionnant Marquinhos au milieu de terrain. Un choix plus que bizarre qui n’a certainement pas dû plaire à Leonardo, dans la mesure où le directeur sportif du PSG a recruté Danilo Pereira afin de combler les manques de l’effectif au milieu de terrain. Surtout, et à l’instar de nombreux supporters parisiens, le directeur sportif du PSG n’apprécie guère que Marquinhos soit replacé au milieu. Le choix de Tuchel ressemble donc à une déclaration de guerre selon Eric Rabesandratana, lequel a tendance à penser que Thomas Tuchel cherche à se faire virer…

« Pour signifier de façon un peu enfantine son mécontentement Tuchel a donc mis pour affronter Dijon Marquinhos au milieu de terrain et Danilo Pereira en défense centrale… On n’était pas inquiet sur l’issue de ce match. C’était plus facile. L’action de Tuchel était délibérée. L’interview d’après-match de Marquinhos n’a fait que confirmer tout cela. Il ne suit que les directives du coach sans plus d’explication. Cela confirme pour moi que Tuchel a voulu piquer Leonardo dans son orgueil. Je pense vraiment qu’il fait tout ça pour être viré. Je ne vois pas l’intérêt de cette action sinon. Il est en fin de contrat, il pourrait partir en étant remercié par le club. Financièrement cela pourrait être intéressant pour lui. Et sportivement, il vaut mieux partir maintenant du PSG sans avoir pu atteindre les objectifs que de partir sans les avoir atteints. Sincèrement, je pense qu’il est en train de provoquer les choses pour partir plus vite » a lâché le consultant de France Bleu Paris, pour qui Thomas Tuchel cherche volontairement à se faire licencier du Paris Saint-Germain. Une drôle de théorie que chacun aura la liberté de partager… ou non.