Le choix de Thomas Tuchel d’avoir mis Marquinhos au milieu et Danilo Pereira en défense centrale contre Dijon est surprenant. Une décision susceptible d’avoir chiffonné un peu plus Leonardo.

Le Paris Saint-Germain a battu (4-0) le Dijon FCO facilement samedi soir (8e journée de L1). Un match dans lequel, malgré la victoire, Thomas Tuchel a suscité quelques interrogations pour ses choix. Comme souvent, l’entraîneur allemand a positionné son capitaine Marquinhos au milieu de terrain. La surprise, quant à elle, est venue de Danilo Pereira en charnière centrale alors que la recrue parisienne est arrivée le 5 octobre à Paris pour renforcer l’entrejeu. En faisant de tels choix dans son onze de départ, Tuchel veut en arriver au clash avec son directeur sportif Leonardo, c'est ce que pense pas mal de monde au lendemain de ce choix que l'Allemand a pourtant défendu. Un avis que partage également Jonatan MacHardy. Ce dernier l’a confié dans l’After Foot sur RMC à l’issue de la rencontre.

« Tuchel, c’est de la provocation envers Leonardo. C’est de la très mauvaise volonté, on ne peut même pas dire que c’est une faute professionnelle parce que ce n’est pas une erreur qu’il fait de manière inconsciente. C’est quelque chose qu’il fait sciemment pour cracher au visage de Leonardo, c’est un petit peu petit, un petit peu mesquin. Il y a un entraîneur qui est en sursis depuis que Leonardo est revenu, c’est Tuchel. On sait très bien que Leonardo n’en voulait pas de Tuchel », a-t-il lâché. Une chose est sûre, Leonardo n’a pas dû apprécier les choix de son entraîneur. Leur relation est tendue, et cela ne vient en rien l’apaiser, alors que le Paris Saint-Germain doit sérieusement se secouer en Ligue des champions.