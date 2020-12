PSG : Tuchel sidéré par l'effroyable disette de Mbappé

Dans : PSG.

En délicatesse ces dernières semaines, Kylian Mbappé traverse notamment une incroyable disette de but en Ligue des Champions.

Et pour cause, l’attaquant du Paris Saint-Germain est muet depuis 8 matchs sur la scène européenne. Une série jamais vue pour le buteur de 21 ans, qui a frappé l’Europe par sa précocité et son efficacité au plus haut niveau dès ses premiers matchs de Ligue des Champions avec Monaco. Avant le déplacement crucial du PSG sur la pelouse de Manchester United, la pression est logiquement sur les épaules du natif de Paris. Un constat d’autant plus valable que son entraîneur Thomas Tuchel s’est dit surpris, pour ne pas dire choqué, de l’incroyable disette de son avant-centre, probablement titulaire à la pointe de l’attaque du PSG ce mercredi à Old Trafford.

« J'ai appris cette stat il y a une heure, je suis très surpris, je ne peux pas expliquer cette stat, parce que Kylian a tout pour marquer à tous les niveaux, et bien sûr en C1. C'est une bonne occasion pour lui de mettre fin à cette période. C’est une longue période en effet, c’est peut-être l’une des raisons pour lesquelles on a que six points. Mais je ne peux pas l’expliquer, parce qu’il a la qualité, la personnalité, et l’expérience pour être décisif. On va essayer de l’aider à atteindre le meilleur niveau possible » a confié Thomas Tuchel, totalement sous le choc d’une telle statistique dont il ignorait l’existence. Reste maintenant à voir si Neymar, Di Maria et les autres Parisiens parviendront à mettre Kylian Mbappé dans les meilleures dispositions ce mercredi soir face à Manchester United afin de rompre le signe indien. Ce serait assurément une excellente nouvelle pour le PSG, loin d’être certain de se qualifier pour les 8es de finale de la Ligue des Champions avant cette 5e journée.