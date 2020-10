PSG : Tuchel s’arrache les cheveux et annonce 11 absents

Dans : PSG.

Effectif souvent considéré à juste titre comme le plus compétitif de France, le Paris Saint-Germain n’a toujours pas pu évoluer une seule fois au complet cette saison.

Et après la trêve internationale, les dégâts sont assez terribles pour Thomas Tuchel, qui a fait un point presse très délicat ce jeudi. En vue du match face à Nîmes de ce vendredi, l’entraineur parisien a énuméré les problèmes et ils sont nombreux. Il y a déjà trois joueurs suspendus avec Marquinhos, également revenu blessé du Brésil, Di Maria et Kurzawa. A cela s’ajoute un joueur positif au Covid-19, à savoir Ander Herrera, mais également deux cas contacts à l’isolement : Dagba avec les espoirs français et Danilo Pereira, coéquipier de Cristiano Ronaldo au Portugal.

Enfin, entre ceux qui sont revenus de sélection avec des pépins physiques, ceux qui ne sont pas encore prêts, et ceux qui ont réussi à se blesser en restant s’entrainer à Paris, le coach allemand déplore les absences de Verratti, Draxler, Kehrer, Icardi et bien sûr Bernat. Face à ces 11 absents, Tuchel compte quelques présents de marque comme Mbappé et Neymar, mais les deux stars offensives ont été très sollicitées, puisque le Français a par exemple joué en Croatie ce mercredi soir, soit 48 heures avant de jouer Nîmes. Cas quasiment similaire pour Neymar, qui était au Pérou mardi soir, et revient quasiment sans entrainement dans le groupe, si ce n’est deux longs trajets en avion. Vraiment pas l’idéal au moment de reprendre la Ligue 1, sans même parler du match à venir face à Manchester United où tout le monde ne sera pas remis sur pied.