PSG : Neymar forfait contre Dortmund ? La réponse glaçante de Tuchel

Plus les jours passent et plus la présence de Neymar pour le match Dortmund-PSG est incertaine. Et Thomas Tuchel a ouvertement jeté le trouble après Dijon-Paris.

Touché aux côtes lors du match de Ligue 1 contre Montpellier, Neymar n’a pas rejoué depuis avec le Paris SG. Forfait il y a une semaine à Nantes, le Brésilien avait également été laissé au repos pour la réception de l’OL le week-dernier, même s’il était réapparu à l’entraînement au Camp des Loges. Encore une fois, Thomas Tuchel avait décidé de se passer de Neymar pour la rencontre de Coupe de France que le PSG jouait à Dijon, tout cela à désormais moins d’une semaine du voyage à Dortmund en Ligue des champions.

Et dans les couloirs du Stade Gaston-Gérard, l’entraîneur allemand du Paris Saint-Germain n’a pas semblé d’une confiance totale. « Je ne peux pas assurer à 100% que Neymar sera là contre Dortmund (...) Je ne sais pas, on va discuter et décider vendredi, le plus tard possible. On ne peut pas risquer sa santé », a fait savoir Thomas Tuchel, qui pour la première fois laisse entendre que le forfait de la star brésilienne du PSG est envisageable. Avant de se rendre en Allemagne, Paris devra encore se déplacer à Amiens en Ligue 1, et si Neymar ne réapparait pas pour cette rencontre, on peut se demander si ce dernier sera jeté dans le grand bain de la Ligue des champions après presque trois semaines sans jouer. De quoi donner quelques sueurs froides aux supporters du PSG.