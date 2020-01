PSG : Tuchel refuse d’emprisonner ses héros Neymar et Mbappé

Dans : PSG.

Complices sur et en dehors du terrain, Neymar et Kylian Mbappé font le bonheur de Thomas Tuchel. A tel point que l’entraîneur du Paris Saint-Germain souhaite les mettre dans les meilleures conditions.

L’histoire entre Neymar et Kylian Mbappé avait commencé alors qu’ils n’étaient même pas encore coéquipiers au Paris Saint-Germain. Avant la signature de l’ancien Monégasque à la fin du mercato estival 2017, le Brésilien lui envoyait déjà des messages pour le convaincre de le rejoindre. Le début d’une belle entente entre les deux attaquants particulièrement complices dans la vie et sur le terrain, et ce pour le plus grand bonheur du PSG qui profite de l’un des duos les plus redoutables au monde. Du coup, malgré les consignes strictes sur le plan défensif, l’entraîneur Thomas Tuchel tente de trouver la meilleure animation possible pour les laisser s’exprimer sans contrainte.

« Ils travaillent ensemble tout le temps, ils ont des automatismes. Ils aiment jouer ensemble, ils trouvent des espaces fluides entre eux. C'est une bonne complicité, a commenté le technicien allemand en conférence de presse, avant la demi-finale de Coupe de la Ligue à Reims ce mercredi. Ce n'est pas à nous d'améliorer les deux, ils ont la qualité. On doit trouver une structure pour qu'ils attaquent librement, et qu'ils aient la compréhension du jeu pour nous. Les deux sont extraordinaires. » Tuchel l’a sûrement compris, cette complicité est peut-être la clé du succès parisien en Ligue des Champions.