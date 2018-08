PSG : Tuchel prévient le PSG, il veut encore des joueurs au mercato !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Thomas Tuchel n'a pas tourné autour du pot lorsqu'il a été interrogé sur le calme relatif du mercato parisien cet été. L'entraîneur du PSG souhaite en effet que cette ultime semaine du marché des transferts soit active dans les sens des renforts, et cela même s'il est conscient que le Paris Saint-Germain doit faire face à une inflation galopante lorsqu'il contacte un club pour lui acheter un joueur.

« J'espère que le mercato n'est pas fermé pour nous, parce qu'à mon avis nous avons besoin de joueurs pour notre équipe. J'ai confiance en mon directeur sportif et en mon club pour trouver les solutions. Si nous pouvons nous offrir un joueur à 50ME à cause du fair-play financier ? C’est toujours un problème de dépenser 50ME pour un joueur puisque c'est beaucoup d'argent quand même 50ME (sourire). Mais je n'en sais pas plus », a expliqué Thomas Tuchel, qui a par ailleurs fait savoir qu’il ne souhaitait pas commenter les rumeurs sur le marché des transferts, et notamment celle sur la possible venue de Danny Rose au Paris Saint-Germain d'ici le 31 août.