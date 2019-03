PSG : Tuchel pourrait flinguer le pari de Courbis sur Mbappé

Dans : PSG, Ligue 1, SMC.

Dans une tentative volontairement chambreuse pour dédramatiser la réception du Paris Saint-Germain, Rolland Courbis a parié un resto à ses joueurs s’ils parvenaient à maitriser Kylian Mbappé et donc à l’empêcher de marquer à D’Ornano ce samedi. Un sacré pari pour la défense du SM Caen, en chute libre ces dernières semaines et désormais en grand danger. Un objectif dévoilé dans les médias et qui a forcément fait sourire à Paris, où le champion du monde est dans une forme étincelante, et a été laissé au repos contre Dijon en Coupe de France cette semaine. Interrogé sur cette forme de motivation particulière, Thomas Tuchel a apprécié cette tactique avec le sourire.

« C’est bien. On peut faire ces choses, c’est une possibilité pour motiver et j’aime beaucoup! Maintenant, je dois réfléchir, peut-être que Kylian restera à la maison et il devra payer. Après, le joueur peut trouver un bon restaurant », a confié l’entraineur allemand très malicieux sur le coup. Toutefois, en l’absence de Cavani et de Neymar, il n’est pas spécialement prévu de laisser Kylian Mbappé au repos, à moins que Tuchel ne craigne de fatiguer sa star offensive à l’approche du match face à Manchester United, mercredi prochain.