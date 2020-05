PSG : Tuchel out, Riolo réclame Pochettino à Paris !

Dans : PSG.

Selon toute vraisemblance, Thomas Tuchel sera toujours l’entraîneur du Paris Saint-Germain la saison prochaine.

Effectivement, l’entraîneur allemand a encore un an de contrat et pour Leonardo, il est difficile de renvoyer un entraîneur dans le contexte actuel, avec notamment l’arrêt définitif de la Ligue 1. Mais pour certains observateurs, il serait toutefois nécessaire de tourner la page avec Thomas Tuchel en changeant d’entraîneur. C’est notamment l’avis de Daniel Riolo, pour qui la venue d’un manager tel que Mauricio Pochettino serait extrêmement bénéfique pour le Paris Saint-Germain. Ce ne sont pas les supporters franciliens qui vont dire le contraire, d’autant que l’Argentin a porté le maillot du PSG lorsqu’il était joueur…

« Si le PSG se sépare de Thomas Tuchel pour un nouveau coach la saison prochaine ça serait la meilleure des solutions. On a fait le tour avec lui. Merci Monsieur. Ce n'était pas une sale expérience, c'était positif au départ un peu moins après. Je pense que deux ans c'est bien. On peut passer à autre chose en toute tranquillité en lui disant merci et sans se fâcher. Il y a des mecs qui sont partis du PSG en étant plus controversés où j'avais vraiment plus envie qu'il parte. On doit tourner la page et passons à autre chose. J'aimerais bien Mauricio Pochettino. C'est quelqu'un qui a été marqué par son passage à Paris et qui a toujours dit qu'il aimerait bien entraîner le club. Visiblement, il est très demandé par les mecs de Newcastle, mais si jamais cela ne se fait pas et qu'il viendrait au PSG je serai ravi. J'aime bien ce mec et je pense qu'il nous ferait du bien. Il faut un peu plus de personnalité et de caractère dans le vestiaire et je pense que Pochettino serait supérieur à ses prédécesseurs sur ce point de vue-là » a indiqué le journaliste de RMC dans un entretien accordé à PSG Community. Un vœu qui ne devrait donc pas se concrétiser puisque Thomas Tuchel est plus que jamais parti pour poursuivre l’aventure à Paris.