PSG : Thomas Tuchel en danger ? Paris a tranché !

Même s’il entretient avec Thomas Tuchel des relations cordiales, Leonardo n’est pas le plus grand fan de l’entraîneur allemand du PSG.

Il a souvent été évoqué dans les médias que le directeur sportif parisien souhaitait installer un entraîneur « à lui » au Paris Saint-Germain. Des profils très italiens comme Inzaghi ou Allegri ont régulièrement été associés au club de la capitale mais aucune négociation n’a été menée pour les faire débarquer à Paris. Et pour cause, il semblerait que Thomas Tuchel va poursuivre l’aventure une saison de plus en France. Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe affirme que pour le PSG, il n’est pas envisageable de se séparer de l’ancien manager du Borussia Dortmund après une saison tronquée et interrompue en raison de la crise sanitaire du Covid-19, alors que Thomas Tuchel ne dispose plus que d'une année de contrat.

Le média précise toutefois que si le coronavirus n’avait pas interrompu les compétitions et que le PSG avait été éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel aurait alors été clairement menacé. Mais avec ce break et une possible reprise de la C1 seulement en août, l’Allemand est assuré de poursuivre l’aventure à Paris. Une nouvelle que le principal intéressé accueillera avec soulagement, d’autant plus que sa porte de sortie du Bayern Munich s’était brutalement refermée au cours des dernières semaines. Effectivement, le champion d’Allemagne a longtemps songé à Thomas Tuchel mais finalement, le club bavarois souhaite poursuivre l’aventure avec Hans-Dieter Flick, lequel a été prolongé jusqu’en 2023 le 30 avril dernier. Pour Thomas Tuchel, cette nouvelle tombe donc à pic. Reste à voir comment le vestiaire du Paris SG réagira à cette annonce alors que certaines tensions, par exemple avec Kylian Mbappé, ont été constatées avant l’interruption des compétitions…