PSG : Tuchel out, Pochettino in, Laurent Blanc valide

Dans : PSG.

Viré par le Paris Saint-Germain en 2016, Laurent Blanc ne semble pas trop en vouloir aux dirigeants qataris du club de la capitale.

Quatre ans plus tard, la pilule est passé pour le nouveau coach d’Al-Rayyan. Et pour preuve, le champion du monde 1998 s’est montré très élogieux à l’encontre du Paris Saint-Germain dans une interview accordée à Canal Plus. Notamment invité à placer le PSG sur l’échelle des clubs européens et à commenter l’arrivée sur le banc de Mauricio Pochettino en lieu et place de Thomas Tuchel, l’homme à la touillette de café a multiplié les compliments. A ses yeux, le choix de l’ancien coach des Spurs est judicieux, notamment car l’Argentin connaît déjà le PSG et la Ligue 1. Deux atouts incontestables pour réussir à Paris.

« Le Paris Saint-Germain est devenu un grand club européen. Il est dans les huit meilleurs européens. Maintenant, le Paris Saint-Germain est dans la cour des grands, c'est-à-dire qu'il est avec le Real Madrid, Barcelone. Et là, c'est difficile car les autres clubs sont grands aussi. Le PSG a bien travaillé pour arriver dans ces huit grands clubs européens, maintenant il faut essayer d'être le meilleur de ces huit grands clubs européens » a confié Laurent Blanc au sujet du Paris Saint-Germain avant d’exprimer son avis au sujet du nouvel entraîneur parisien, Mauricio Pochettino. « C’est un bon coach, une belle personne. Il a joué en Ligue 1. Il connaît la mentalité française. C’est donc un bon choix qu’il soit l’entraîneur du PSG. Je lui dis bonne chance ». Des propos qui feront assurément plaisir à l’entraîneur argentin de la part de celui qui était amicalement surnommé « Le Président » en Equipe de France.