PSG : Tuchel manque de respect à Cavani, Luis attaque !

Dans le groupe du PSG face à Nantes mardi soir à La Beaujoire (1-2), Edinson Cavani n’a pas eu le privilège de rentrer en cours de match.

En deuxième mi-temps, Mauro Icardi est sorti, mais c’est Julian Draxler qui a été préféré au meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain. On le sait, Edinson Cavani a demandé à ses dirigeants de quitter Paris lors du mercato hivernal. Finalement, il n’a pas rejoint l’Atlético de Madrid, en dépit de négociations très avancées. Et visiblement, Thomas Tuchel lui fait payer ses envies de départs en janvier. C’est tout du moins le sentiment exprimé par Luis Fernandez sur l’antenne de BeInSports, réclamant un peu plus de respect à l’égard d’un monument comme Edinson Cavani.

« Il y a un problème avec Edinson Cavani. Tu l’envoies s’échauffer contre le FC Nantes et là tu sors Icardi. A ce moment, normalement, son remplaçant c’est Cavani. Mais finalement non, Edinson Cavani ne rentre pas. C’est un vrai problème » s’est énervé Luis Fernandez, défenseur de longue date d’Edinson Cavani au Paris Saint-Germain. « Il y a peut-être eu ce feuilleton, mais ce n’est pas pour ça qu’il faut en tenir compte » poursuit-il. « Ça y est c’est terminé. On a un garçon qui a une mentalité et un état d’esprit remarquable, on ne va pas le punir, il faut arrêter ». Des déclarations qui trouveront forcément un écho chez les supporters du Paris Saint-Germain, furax devant le traitement réservé à Edinson Cavani depuis le début de la saison. Reste à voir si dans les prochaines semaines, l’ancien attaquant de Naples bénéficiera d’un temps de jeu plus important dans la capitale française, ou s’il faudra attendre une hécatombe de blessures en attaque pour que Thomas Tuchel lui accorde un peu plus de confiance au Paris SG…