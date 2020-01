PSG : Cavani veut partir, Tuchel le comprend à 100 %

Dans : PSG.

La fin du mercato approche et pour l’heure, Edinson Cavani est toujours un joueur du Paris Saint-Germain. Mais la tendance est plus que jamais à un départ de l’Uruguayen…

Et pour cause, le meilleur buteur de l’histoire du PSG a officiellement demandé à Leonardo son départ dès le mercato hivernal. Priorité de l’Atlético de Madrid en ce mois de janvier, l’ancien attaquant de Naples a bénéficié ce mardi du soutien de son entraîneur Thomas Tuchel. Présent en conférence de presse, l’Allemand a indiqué qu’il comprenait totalement la position d’Edinson Cavani, lequel ne peut se satisfaire de jouer les utilitaires sur le banc des remplaçants. Par ailleurs, le coach parisien a clairement laissé sous-entendre que si Cavani venait à s’en aller, alors il serait urgent pour le PSG de recruter un avant-centre afin de le remplacer.

« Edi est notre joueur, mon joueur, j'en suis heureux et si les choses changent, ok, on va adapter, on va réfléchir. Il est sur le banc, prend moins de minutes, c'est normal qu'il manque de rythme, de confiance, des éléments très importants spécialement pour des buteurs. C'est comme ça dans les grands clubs quand il y a des gars avec de grandes qualités, beaucoup de concurrence. C'est une situation pas facile pour lui, je comprends absolument. C'est dur pour un attaquant, on l'a en tête, c'est clair. Je suis très heureux qu'il reste positif, professionnel. Si quelqu'un est blessé, on aura un remplaçant extraordinaire. Il retrouvera le rythme et mettra quelqu'un d'autre sur le banc. C'est mieux quand il est avec nous dans le groupe mais il est blessé en ce moment au pubis. On ne peut pas lui donner des minutes dans les matchs de coupes. Cela n'aide pas » a confié Thomas Tuchel, qui n’a absolument rien à reprocher à Edinson Cavani, et qui comprend les velléités de départ de l’Uruguayen.