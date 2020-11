PSG : Tuchel lui donne envie de zapper, une légende attaque

Dans : PSG.

Depuis plusieurs mois, Thomas Tuchel est régulièrement critiqué pour le manque de jeu produit par le Paris Saint-Germain.

En Ligue 1, le champion de France en titre s’en remet souvent aux exploits de ses stars. Et c’est précisément pour cela que le PSG n’est pas une équipe agréable à regarder selon Arrigo Sacchi. Véritable architecte du Milan AC dans les années 1980, celui qui est désormais consultant à la télévision italienne a évoqué le Paris Saint-Germain dans une interview accordée à Eurosport. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Arrigo Sacchi n’est pas un fan de Thomas Tuchel, lequel ne parvient pas à faire jouer ensemble les stars avec harmonie selon lui.

« Je ne regarde pas beaucoup le PSG car cela ne me plaît pas. J'ai vu 30 minutes du match face à l'Istanbul Basaksehir et j'ai changé. C'est une équipe qui n'est pas basée sur l'harmonie et la beauté. C'est une équipe qui se repose sur les individualités et la force économique. C'est un groupe, pas une équipe. Une équipe, c'est quand 11 joueurs parviennent à intérioriser des choses. Cela va au-delà de la tactique et la technique. C'est quand les réponses deviennent automatiques des entraînements aux matches. On ne voit pas beaucoup d'automatismes au PSG. L'Atalanta était en train d'accomplir un vrai chef-d'œuvre la saison passée en quart de finale de la Ligue des champions. Un joueur du PSG coûtait plus que toute l'équipe de l'Atalanta ensemble... » a pesté Arrigo Sacchi, lequel n’est définitivement pas un grand fan du Paris Saint-Germain. Reste maintenant à voir si le club de la capitale aura une autre identité collective la saison prochaine, lorsque l’entraîneur ne sera plus le même. Car sauf improbable retournement de situation, Thomas Tuchel ne sera plus à la tête du PSG la saison prochaine.