PSG : Tuchel le drague au téléphone, il veut signer à Paris !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1.

Après s’être offert Herrera, Sarabia, Diallo et tout récemment Gueye, le Paris Saint-Germain va-t-il encore se renforcer d’ici la fin du mercato ? Du côté de Thomas Tuchel, on l’espère très fortement avec notamment la volonté de recruter un latéral gauche, malgré la présence de joueurs tels que Bernat et Kurzawa dans l’effectif. Ainsi, selon les informations obtenues par Soccer Link, l’ancien coach du Borussia Dortmund a décroché son téléphone afin de convaincre Philipp Max de rallier la capitale française.

Et visiblement, le coach parisien a été très convaincant. « Le latéral gauche du FC Augsbourg, pouvant également évoluer plus haut sur le terrain, a répondu favorablement à la demande de l’entraîneur parisien. Pour le moment, aucun contact entre les deux clubs n’a eu lieu, reste donc à savoir si Leonardo donnera suite à la demande de Thomas Tuchel, comme il a déjà pu le faire depuis son arrivée » indique le média, sans préciser la valeur marchande du joueur allemand, très apprécié par Thomas Tuchel. Reste désormais à voir comment ce dossier évoluera au Paris Saint-Germain, qui attendra peut-être un départ de Kurzawa pour passer à l’offensive.