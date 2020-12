PSG : Tuchel le balade, Marquinhos ne lui en veut pas

Dans : PSG.

Depuis plus d’un an, Marquinhos change régulièrement de position au Paris Saint-Germain sous les ordres de Thomas Tuchel.

Défenseur central de métier, le Brésilien est souvent utilisé au milieu de terrain par l’ancien coach du Borussia Dortmund. De l’avis quasiment unanime des observateurs, Marquinhos est pourtant bien plus à l’aise en défense centrale plutôt qu’au milieu de terrain. Un constat partagé par le principal intéressé, lequel a indiqué dans une interview accordée à ESPN qu’il préférait nettement évoluer en défense centrale. Cela étant, l’ex-défenseur de l’AS Roma n’en veut pas à Thomas Tuchel de le balader d’un poste à l’autre, bien au contraire. Un vrai discours de capitaine qui dénote de la classe de Marquinhos, à l’heure où il serait facile de taper sur Thomas Tuchel.

« J’ai, bien sûr, plus de plaisir à jouer en défense. Je l’ai déjà dit très clairement il y a quelques années. Au début, j’ai été très surpris de jouer au milieu de terrain, j’ai eu des difficultés dans les premiers matches, car c’est un travail totalement différent que vous avez à faire sur le terrain. Jouer au milieu de terrain m’a beaucoup fait évoluer, et je suis très reconnaissant envers Thomas Tuchel, qui a vu ça en moi. J’essaie d’en tirer le meilleur parti quand je joue au milieu de terrain » a avoué Marquinhos, pour qui le fait de jouer au milieu de terrain lui a permis d’acquérir un bagage supplémentaire. Un discours fédérateur de la part du capitaine Marquinhos, qui souhaite préserver son entraîneur, suffisamment critiqué par les supporters et la presse depuis quelques semaines. Et qui risque très sérieusement son poste en cas de défaite sur la pelouse de Lille, ce dimanche.