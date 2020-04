PSG : Tuchel lance l'idée Ben Yedder au mercato !

Dans : PSG.

Le mercato d’été promet d’être mouvementé au PSG, qui a de grandes chances de perdre Mauro Icardi et Edinson Cavani.

L’international argentin, prêté avec option d’achat par l’Inter Milan, ne devrait pas être conservé tandis que le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain est en fin de contrat. Logiquement, c’est donc l’attaque qui sera le chantier prioritaire du club francilien lors du prochain mercato, sans compter que Neymar n’est pas certain de poursuivre au PSG. Sans surprise, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo travaillent donc d’ores et déjà sur un certain nombre de pistes, en collaboration avec Thomas Tuchel. Et à en croire le média sévillan ABC, le profil de Wissam Ben Yedder plaît particulièrement à l’entraîneur du Paris SG. En effet, Thomas Tuchel a soufflé le nom de l’attaquant de Monaco, meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 buts cette saison, à l’oreille de ses dirigeants.

Pour l’heure, difficile de savoir si le transfert est réalisable, notamment car le championnat est suspendu et que la position de l’AS Monaco au classement n’est donc pas définitive. Une qualification du club de la Principauté en Ligue Europa pourrait être cruciale pour Wissam Ben Yedder, lequel rêve de disputer l’Euro en 2021 avec la France et qui ne devra donc pas se tromper dans ses choix lors du prochain mercato. Ce qui est certain en revanche, c’est que le PSG devra signer un chèque XXL à Monaco pour déloger Wissam Ben Yedder du Rocher, les dirigeants russes de l’ASM ayant déboursé plus de 40 ME pour recruter le Français en provenance du FC Séville l’été dernier. S’il venait à signer au Paris Saint-Germain, WBY retrouverait alors un de ses anciens compères d’attaque en Andalousie, un certain Pablo Sarabia avec qui il s’entendait parfaitement.